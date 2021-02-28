Авиакомпании попросили Минтранс сократить отпуск пилотам

Авиакомпании обратились к Министерству транспорта с просьбой о сокращении продолжительности отпуска пилотов.

В настоящее время он составляет 70 дней, из которых 42 дня представляют собой дополнительный оплачиваемый отпуск.

Именно его и предложили отменить, чтобы оставить для отдыха пилота 28 дней, как и всем обычным гражданам.

Для этого необходимо постановление правительства, отменяющее устаревший приказ Министерства гражданской авиации СССР от 13 марта № 50, который разрабатывался для предыдущего поколения воздушных судов отечественного производства, пилотирование которых требовало больших физических усилий и эмоциональных нагрузок.

Сейчас же пилоты управляют современными самолетами с высокой степенью автоматизации управления и улучшенными условиями труда, приводит газета «Известия» текст письма президента российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна замминистру транспорта Игорю Чалику.

В ассоциации считают, что на данный момент в авиационной отрасли сложилась ситуация, при которой «пилоты имеют беспрецедентно продолжительный дополнительный отпуск, который предоставляется за работу в особых условиях».

В связи с этим Тасун попросил Чалика инициировать работу по подготовке проекта постановления правительства, которое заменит устаревший приказ.

Как отмечает издание, вопрос о сокращении отпуска пилотам впервые поднял в 2012 году тогдашний глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, который с 10 ноября 2020 года занимает должность министра транспорта РФ. Однако его инициатива вызвала резко негативную реакцию со стороны пилотов. В частности, президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжев заявил, что отмена дополнительного отпуска создаст угрозу для безопасности полетов, а также приведет к росту числа пилотов, которые будут списываться по состоянию здоровья.

Ранее в «Аэрофлоте» предложили ввести в России новый тариф с «негарантированными» билетами, что позволит авиакомпаниям самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета, класс обслуживания без учета мнения пассажира. В «Аэрофлоте» считают, что использование «негарантированных» билетов снизит среднюю стоимость перевозки на 2%.