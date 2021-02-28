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Риелторы рассказали, когда повысятся цены на жилье в России

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© pixabay.com

© pixabay.com

Жилье в России может подорожать уже этой весной из-за увеличения ключевой ставки Центробанка РФ, сообщил риелтор Павел Боровиков.

В связи с этим, он рекомендовал поторопиться тем, кто хочет взять ипотеку.

«Потому что весной цены на жилье существенно вырастут», — рассказал Боровиков в беседе с URA.RU.

В свою очередь член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков выразил мнение, что жилье в России подорожает несущественно. «Весной, если ничего не изменится в экономике, будет незначительный рост цен в рамках инфляции», — предположил он в интервью изданию.

Барсуков отметил, что ЦБ не объявлял о повышении ключевой ставки и напомнил, что спрос россиян на жилье остается умеренным.

© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Как писал ранее ridus.ru, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил, что увеличение объема предложения на рынке жилья позволит снизить динамику роста средней стоимости недвижимости.

Между тем эксперты рынка жилой недвижимости предупредили о возможности дальнейшего удорожания новостроек в 2021 году. По общему мнению, повышенный спрос на квартиры во второй половине уходящего года был вызван стремительным падением ключевой ставки и сопутствующим уменьшением доходности банковских депозитов.

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