Названы условия снижения цен на жилье в России

Стабилизация цен на квартиры и даже их снижение зависит от несколько условий.

По мнению президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, цены стабилизируются в случае укрепления рубля.

Она допустила снижение стоимости на 10%, на которые жилье подорожало в 2020 году.

В беседе с URA.RU Радченко подчеркнула, что в условиях рыночной экономики государство не может начать искусственно регулировать цены на недвижимость.

С такой точкой зрения согласен директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он полагает, что стимулирующие увеличение объема предложения на рынке жилья позволит снизить динамику роста средней стоимости недвижимости.

«Возможно, расширять поддержку застройщиков в части дальнейшего упрощения оформления необходимых для начала строительства документов, рассмотреть вопрос поэтапного раскрытия эскроу-счетов, комплексного обеспечения инфраструктурой районов жилой застройки», — предложил эксперт в интервью изданию.

Хусаинов считает, что у застройщиков должны быть гарантии стабильного спроса для запуска новых объектов, поэтому покупатели тоже нуждаются в поддержке.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода, чтобы отбить у экспортеров желание продавать иностранцам как можно больше арматуры. Цены на нее с осени выросли на 50%, что повлияло на строительную отрасль.

Как писал ridus.ru, эксперты рынка жилой недвижимости предупредили о возможности дальнейшего удорожания новостроек в 2021 году. По общему мнению, повышенный спрос на квартиры во второй половине уходящего года был вызван стремительным падением ключевой ставки и сопутствующим уменьшением доходности банковских депозитов.

Кроме того, закрытые из-за пандемии границы спровоцировали дефицит рабочих строительных специальностей, что привело к росту цен на услуги тех, кто все же остался на стройплощадках. Но если доходы строителей и менеджеров по продажам растут, то у остального населения они снижаются, поэтому прогнозы на 2021 год носят осторожный характер.