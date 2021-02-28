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Из-за неисправности аттракциона в московском ТЦ пострадали дети

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© t.me/Lshot

© t.me/Lshot

В детской игровой зоне торгового центра «Перово Молл» оборвалась подвесная конструкция аттракциона, в результате чего пострадали несколько детей.

Один ребенок получил шишку, еще двое детей отделались небольшими царапинами.

Родители всех троих отказались от госпитализации.

Как сообщает «Москва 24», дети находились на аттракционе без присмотра родителей, и администрация хотела скрыть этот факт.

В настоящее время Перовская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

В свою очередь представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила ТАСС, что ребенок упал с неисправного аттракциона. Следствие также проводит проверку по данному факту.

Если такие услуги оказывались детям до 6 лет, статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей. Речь также может идти о принудительных работах и лишении свободы на срок до 6 лет.

По данным «112», пострадали дети четырех, шести и семи лет. Как уточняет «РЕН ТВ», помощь врачей понадобилась 6-летней девочке, 7-летнему мальчику и 4-летнему мальчику. «Предположительно слетела резьба с аттракциона», — приводит телеканал слова сотрудницы клуба «Парквик», где произошел инцидент.

Ранее сообщалось, что в отношении 31-летней владелицы батута в ЦПКиО в Кургане возбудили уголовное дело после того, как из-за неисправности аттракциона 4-летний ребенок сломал ключицу.

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