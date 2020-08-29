На владелицу батута в Кургане завели дело из-за перелома ключицы у ребенка

В отношении 31-летней владелицы батута в ЦПКиО в Кургане возбудили уголовное дело после того, как из-за неисправности аттракциона 4-летний ребенок сломал ключицу.

Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Инцидент произошел 29 июля. Прыгая на платном аттракционе, мальчик выпал с батута через отверстие защитного экрана, механизм запирания которого не функционировал надлежащим образом.

Из-за неисправности батута ребенок упал на асфальт, который также не был оборудован соответствующим ударопоглащающим покрытием. В результате падения ребенок получил перелом ключицы.

«Следователями установлено, что батут не соответствовал предъявляемым требованиям безопасности, — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ. — Работа данного батута в парке была прекращена».

Ранее «Ридус» писал о том, что пятеро детей пострадали после того, как надувной батут, расположенный рядом с торговым центром в городе Улан-Удэ, перевернулся от порыва ветра.