найти ×
   
  • USD -0.60
    74.64
  • EUR -0.25
    88.74
СохранитьСохранено0
×

001305

На владелицу батута в Кургане завели дело из-за перелома ключицы у ребенка

Small f1a6d446e0
© visualhunt.com

© visualhunt.com

В отношении 31-летней владелицы батута в ЦПКиО в Кургане возбудили уголовное дело после того, как из-за неисправности аттракциона 4-летний ребенок сломал ключицу.

Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».

Инцидент произошел 29 июля. Прыгая на платном аттракционе, мальчик выпал с батута через отверстие защитного экрана, механизм запирания которого не функционировал надлежащим образом.

Из-за неисправности батута ребенок упал на асфальт, который также не был оборудован соответствующим ударопоглащающим покрытием. В результате падения ребенок получил перелом ключицы.

«Следователями установлено, что батут не соответствовал предъявляемым требованиям безопасности, — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ. — Работа данного батута в парке была прекращена».

Ранее «Ридус» писал о том, что пятеро детей пострадали после того, как надувной батут, расположенный рядом с торговым центром в городе Улан-Удэ, перевернулся от порыва ветра.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии
350112928читать позжечитаю позже
История
Коронавирус и конспирология: что за болезнь поразила Испанию в 1981 году
27041918читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
9 правил, которые помогут не заразиться COVID-19 при выходе на улицу

Не только мытьем рук единым.

28190899читать позжечитаю позже

Здоровье
Дешевое лекарство от алкоголизма оказалось эффективным против ожирения15 мая

Препарат помогает быстрее, чем правильное питание.

471392687читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM