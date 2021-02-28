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Выявлен продукт, способный снизить риск смертности на четверть

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© pixabay.com

© pixabay.com

Регулярное потребление перца чили может оказать благотворное влияние на здоровье человека.

По мнению ученых из Американской кардиологической ассоциации, этот продукт способен снизить риск смертности на четверть.

Изучив данные о здоровье и питании более чем 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране, специалисты проанализировали влияние пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти.

В результате ученые пришли к выводу, что у людей, в чьем рационе постоянно присутствовал перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26%, а от рака — на 23%. В целом же риск смерти вне зависимости от причин оказался ниже на 25%, приводит Express данные исследования.

Его авторы полагают, что полученные результаты объясняются специфическими свойствами продукта — противовоспалительным, антиоксидантным и противоопухолевым действием, а также способностью регулировать уровень глюкозы в крови.

Однако ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования для установления нормы потребления перца чили, которая может оказать положительный эффект на организм.

Ранее китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что большое количество рыбы в рационе способно снизить смертность у мужчин и женщин.

Кроме того, ученые из университета Осаки (Япония) установили, что регулярное употребление зеленого чая и кофе может снизить риск смерти среди людей, которые один раз уже пережили инсульт или сердечный приступ. Также исследование ученых показало, что кофе может предотвратить сердечные приступы и инсульты у здоровых людей.

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