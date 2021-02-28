Выявлен продукт, способный снизить риск смертности на четверть
- 28 февраля 2021, 18:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Регулярное потребление перца чили может оказать благотворное влияние на здоровье человека.
По мнению ученых из Американской кардиологической ассоциации, этот продукт способен снизить риск смертности на четверть.
Изучив данные о здоровье и питании более чем 570 тысяч человек в США, Италии, Китае и Иране, специалисты проанализировали влияние пищевых привычек на возникновение различных заболеваний и наступление смерти.
В результате ученые пришли к выводу, что у людей, в чьем рационе постоянно присутствовал перец чили, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний снижалась на 26%, а от рака — на 23%. В целом же риск смерти вне зависимости от причин оказался ниже на 25%, приводит Express данные исследования.
Его авторы полагают, что полученные результаты объясняются специфическими свойствами продукта — противовоспалительным, антиоксидантным и противоопухолевым действием, а также способностью регулировать уровень глюкозы в крови.
Однако ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования для установления нормы потребления перца чили, которая может оказать положительный эффект на организм.
Ранее китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что большое количество рыбы в рационе способно снизить смертность у мужчин и женщин.
Кроме того, ученые из университета Осаки (Япония) установили, что регулярное употребление зеленого чая и кофе может снизить риск смерти среди людей, которые один раз уже пережили инсульт или сердечный приступ. Также исследование ученых показало, что кофе может предотвратить сердечные приступы и инсульты у здоровых людей.
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