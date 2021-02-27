«Роскосмос» анонсировал запуск космического аппарата «Арктика-М»

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим космическим аппаратом «Арктика-М» на борту намечен на 28 февраля 2021 года.

Он будет произведен с космодрома Байконур в 9:56 (мск).

Трансляцию собирается вести на своем YouTube-канале «Роскосмос ТВ». Она начнется в 9:10 (мск).

В сообщении госкорпорации отмечается, что два космических аппарата «Арктика-М» в составе высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана.

Также будет обеспечена постоянная и надежная связь, что будет способствовать динамичному социально-экономическому развитию северных регионов нашей страны.

«Создание спутниковых систем на высокоэллиптических орбитах необходимо для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о решении создать в России холдинг космического приборостроения.

Он также прокомментировал нештатную ситуацию при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС. Стыковка корабля, запущенного с космодрома Байконур 15 февраля, к модулю «Пирс» российского сегмента МКС планировалась 17 февраля в автоматическом режиме, однако примерно за 20 метров до станции произошло отклонение «Прогресса» от оси причаливания. В связи с этим Центр управления полетами поручил космонавту Сергею Рыжикову перейти в ручное телеоператорное управление кораблем. В результате космонавт успешно пристыковал его к МКС.