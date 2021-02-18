Рогозин сообщил о планах по созданию холдинга космического приборостроения

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о решении создать в России холдинг космического приборостроения.

По его словам, наблюдательный совет госкорпорации одобрил решение о формировании холдинга на основе АО «Российские космические системы» (РКС).

Рогозин напомнил, что РКС — основной поставщик бортовой аппаратуры и космических приборов для ведущих спутникостроительных фирм «Роскосмоса».

«Создание единой интегрированной структуры позволит реализовать единую техническую политику в области космического приборостроения, ускорить модернизацию основных фондов, уйти от параллелизма и дублирования работ», — сообщил глава «Роскосмоса» в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в состав холдинга войдут 17 компаний — дизайн-центров, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и сборочных производств, которые будут нацелены на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения.

«Холдинг возглавил Андрей Евгеньевич Тюлин, генерал-лейтенант запаса, доктор экономических наук, кандидат технических наук», — уточнил Рогозин.

Ранее глава «Роскосмоса» прокомментировал нештатную ситуацию при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-16» с МКС. Стыковка корабля, запущенного с космодрома Байконур 15 февраля, к модулю «Пирс» российского сегмента МКС планировалась 17 февраля в автоматическом режиме, однако примерно за 20 метров до станции произошло отклонение «Прогресса» от оси причаливания. В связи с этим Центр управления полетами поручил космонавту Сергею Рыжикову перейти в ручное телеоператорное управление кораблем. В результате космонавт успешно пристыковал его к МКС.

«Изучаем картинку с бортовых камер, которые были установлены на головном обтекателе корабля», — написал Рогозин в комментариях на своей странице в Facebook.