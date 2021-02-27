Кардиолог перечислил тех, кто тяжело переносит резкую смену погоды весной

Не только метеозависимым людям свойственно тяжело переносить в конце зимы и весной перепады температур и давления, заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

По его словам, в зоне риска также находятся маленькие дети, старики и женщины в менопаузе.

Он назвал еще несколько категорий людей, здоровье которых может зависеть от погоды.

«Перепады температуры выше 5−6 градусов влияют даже на здоровых людей», — рассказал Хорошев в беседе с URA.RU.

Кардиолог отметил, что необходимо следить не только за реальной температурой, давлением и влажностью, но и тем, как они ощущаются.

Хорошев объяснил, почему погода может оказывать негативное влияние на определенные группы. Например, у детей 5−6 лет еще не отрегулирована система терморегуляции организма, у женщин, вступивших в фазу менопаузы, терморегуляция нарушается в этот момент, а у людей старше 60 лет она к этому возрасту приходит в негодность.

Врач также предупредил, что во время скачков температуры за давлением должны следить люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с пониженным или повышенным артериальным давлением. В противном случае может возникнуть риск инсульта.

Резкая перемена погода опасна и для страдающих хроническими болезнями. «Чем сильнее выражено заболевание, тем тяжелее человек переносит перепады температуры», — подчеркнул Хорошев в интервью изданию.

В свою очередь директор Уральского института кардиологии Ян Габинский отметил, что, хотя влиять на метеомобильность людей невозможно, существуют способы, которые помогут быстрее привести организм в норму в периоды температурных качелей. Для этого необходимо максимально исключить физические нагрузки и продолжительные прогулки на улице, оградить себя от стресса, не выходить из дома во время резких перепадов температур и вовремя принимать препараты от гипертонии.

Ранее врач-терапевт Наталия Андреева дала ряд полезных рекомендаций метеозависимым людям в преддверии резких перепадов атмосферного давления, о которых предупредили синоптики. Страдающим от капризов погоды она посоветовала принимать определенные препараты и иметь при себе кислород.

Кроме того, советы, как подготовиться к приходу «барической пилы», дали в Депздраве Москвы.