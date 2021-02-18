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Врач дала совет метеозависимым, как себя вести при резких скачках давления

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© pexels.com

© pexels.com

Врач-терапевт Наталия Андреева дала ряд полезных рекомендаций метеозависимым людям в преддверии резких перепадов атмосферного давления, о которых предупредили синоптики.

Страдающим от капризов погоды она посоветовала принимать определенные препараты и иметь при себе кислород.

По ее словам, на снижение атмосферного давления, как правило, реагируют гипертоники и астматики, у которых может заболеть голова и начать покалывать в сердце.

«Если знаем, что атмосферное давление будет снижаться, то можно профилактику проводить. Дополнительно выпить пациенту с мигренями обезболивающую таблетку», — цитирует врача «360».

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Пациентам со стенокардией Андреева рекомендовала дополнительно положить гипоглицин под язык. Она также обратила внимание на то, что у пациентов с ишемической болезнью сердца дома обязательно должен быть баллончик со сжатым кислородом.

Гипертоникам врач предложила иметь, помимо предписанных лекарств, препараты для экстренной помощи, включая «Капотен» и «Физиотенз».

Как отмечает телеканал, резкие перепады атмосферного давления ожидаются в ближайшие выходные. Благодаря циклону, который придет в московский регион 21 февраля, повысится температура воздуха, а к 23 февраля влияние антициклона восстановится и повысится атмосферное давление.

«Колебания атмосферного давления будут напрягать жителей столичного региона ближайшие пять дней», — приводит «360» слова главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой.

По прогнозам Гидрометцентра, днем 20 февраля в столице потеплеет до -4…-5 °С, а днем 21 февраля будет до -3…-8 °С. Затем снова придут морозы, сопровождаемые новыми снегопадами.

Ожидается, что в День защитника Отечества в Москве и Подмосковье выпадет до трети месячной нормы осадков, что с учетом уже выпавшего снега приведет к появлению сугробов высотой до 65 сантиметров, а местами даже до 80.

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