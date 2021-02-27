Биолог объяснила, чем отличаются последствия COVID-19 у мужчин и женщин
- 27 февраля 2021, 18:56
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мужчины тяжелее переносят коронавирус во время острой фазы заболевания, сообщила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она также отметила, что от последствий COVID-19 дольше страдают женщины.
По словам биолога, у коронавируса нет специфических последствий, которые были бы одинаковыми для всех. Наоборот, они бывают самыми разными в зависимости от склонности конкретного организма к определенным болезням.
«Конечно же, для молодого человека открутить назад гораздо легче, чем для человека более пожилого, — рассказала Баранова в интервью RT. — А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить».
Ранее Баранова рассказала, могут ли переболевшие коронавирусом заболеть повторно, будут ли они заразными и как у них протекает болезнь.
В свою очередь вирусолог Олег Пьянков сообщил, что наиболее активно коронавирус передается от человека к человеку в первую неделю после заражения. Он уточнил, что страдающий нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11 дней.
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