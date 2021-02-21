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Вирусолог назвал сроки передачи COVID-19 нетяжелой формы

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© pexels.com

© pexels.com

Наиболее активно коронавирус передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, рассказал заведующий отделом «Коллекция микроорганизмов» центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков.

Он уточнил, что страдающий нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11 дней.

По его словам, после 11-го дня у такого больного не подтверждается рост генетического материала, что свидетельствует о его неспособности заразить других.

«Данные показывают, что наиболее активно COVID-19 передается в первые 5−7 дней после заражения», — приводит «РИА Новости» слова Пьянкова, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Как писал ранее ridus.ru, международный коллектив ученых из Китая, Великобритании и Австралии пришел к выводу, что инфицированные коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно, могут быть незаразны.

В свою очередь доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета, научный директор Биомедицинского холдинга «Атлас» Анча Баранова рассказала, могут ли переболевшие коронавирусом заболеть повторно, будут ли они заразными и как у них протекает болезнь.

Между тем руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт Брайен заявила, что вакцины от коронавируса гарантировано защищают лишь от тяжелого течения коронавируса.

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