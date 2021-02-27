Фейки недели: немецкое гражданство жены Навального и львы под Ростовом

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Немецкое гражданство Юлии Навальной

Веб-дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в Telegram фотографию немецкой ID-карты жены блогера Алексея Навального Юлии Назальной. Наличие такого документа свидетельствует, что у человека есть гражданство Германии либо вид на жительство в этой стране.

Позже Лебедев написал, что информация о немецком гражданстве Юлии Назальной — фейк. Его слова подтвердили в МИД ФРГ, назвав фото фальшивкой. Однако снимок ID-карты Назальной успел широко распространиться в Сети и вызвать переполох, особенно среди недоброжелателей скандального блогера.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав его виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».

Арест бывшего мэра Магаса

Telegram-канал СКФО Telegraph объявил об аресте бывшего мэра Магаса Беслана Цечоева. Его якобы подозревают в серии хищений на общую сумму более 300 миллионов рублей.



Цечоев заявил, что сообщение о хищениях не соответствует действительности. Он призвал органы правопорядка пресечь поток лжи о его персоне.

По мнению бывшего мэра, слухи о возбуждении в отношении него уголовного дела распространяют паблики, которые управляются из Северной Осетии.

Для меня абсолютно не важно, что думают обо мне дилетанты и враги Ингушетии. Об этом расскажет мой народ. Закон и порядок — вот главные показатели, которых я придерживался во всем. Наши предки говорили: «Моя честь — это моя жизнь». Это моё личное кредо по жизни, и я не позволю никому на свою честь посягать. Тем более — тем существам, для которых понятия «родина» и «честь» — пустой звук, не сравнимый со звоном боготворимых ими монет и регалий, — написал Цечоев на своей странице в Facebook.



Голодные львы под Ростовом

Фейковой оказалась новость и о трех голодных львицах, которых держат в неотапливаемом цирковом фургоне в промзоне поселка Чалтырь (Ростовская область). Подробности этой истории были изложены в паблике «Нетипичный Ростов-на-Дону».

«Подруга прошлась по территории и опросила прохожих. Нашёлся мужичок-дворник, который рассказал, что фургон стоит он уже около месяца, в прицепе находятся три львицы, кормить их приезжают, но редко. За месяц львов кормили два или три раза», — утверждает подписчица паблика.



Сообщение опровергла Мария Халматова, супруга хозяина львов, дрессировщика Бикзота Халматова.



«Вся эта информация — вранье. Во-первых, львиц не три, а две. Зовут их Маня и Шелла. Они работали в Крыму реквизитом у пляжных фотографов, чуть там не погибли. Мы их выкупили, это наша собственность. Теперь выступаем с ними в цирках. Во-вторых, в фургоне плюс пятнадцать. Станет теплее — поставим им сборный вольер. Каждая львица съедает по шесть килограммов мяса в день. Меньше нельзя, им предстоит работа. Морить голодом собственных животных ни один дрессировщик не будет», — объяснилась Мария в эфире одного из ростовских каналов.