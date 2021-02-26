Пранкеры заставили Amnesty International признаться в нелюбви к Навальному

Международная правозащитная организация Amnesty International объяснила, почему лишила блогера Алексея Навального статуса «узника совести».

Активисты AL заявили, что провели тщательный анализ всевозможных высказываний Навального и пришли к выводу, что «первоначальное определение было ошибочным». Об этом говорится в заявлении, опубликованном 26 февраля на сайте организации.

Наделяя Алексея Навального статусом «узника совести», мы руководствовались исключительно обстоятельствами, связанными с его арестом, и придали незначительный вес некоторым из его предыдущих комментариев, которые не были публично опровергнуты. Мы пришли к выводу, что некоторые из них достигли порога пропаганды ненависти, что расходится с нашим определением «узника совести», — говорят в Amnesty International.

Amnesty International признала Навального «узником совести» 17 января 2021 года, когда Алексей был задержан правоохранителями в международном аэропорту Шереметьево. А уже 23 февраля организация приняла решение о лишении блогера данного статуса.

25 февраля пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что провели видеоконференцию с представителями Amnesty International от имени близкого соратника Навального Леонида Волкова. Именно в ходе этой беседы активисты организации и рассказали, за что лишили Алексея Навального почетного звания.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав его виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.



До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».