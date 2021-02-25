В ОП РФ оценили решение Мосгорсуда по поводу жалобы Google

Мосгорсуд признал законным решение о снятии ограничения на просмотр фильма Александра Рогаткина «Беслан». Таким образом, суд отклонил жалобу Google на постановление по иску столичной прокуратуры о недопустимости санкций в отношении картины Рогаткина.

Как ранее писал ridus.ru, видеохостинг YouTube, принадлежащий IT-корпорации Google, ограничил доступ к документальному фильму «Беслан» по причине демонстрации в ленте «сцен насилия и жестокости». Таганский районный суд Москвы никакого насилия в фильме Александра Рогаткина не увидел, а действия YouTube признал фактом цензуры.

YouTube, настаивая на санкциях в отношении картины «Беслан», закрывает при этом глаза на экстремистские материалы украинских националистов, видеоролики о жестоком обращении с животными и прочую «запрещенку».

Цензура со стороны транснациональных IT-корпораций неприемлема, и российские власти обязаны её пресекать, прокомментировал «Ридусу» ситуацию первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«История с фильмом „Беслан“ — яркий пример предвзятой модерации со стороны международных IT-гигантов. По сути, YouTube признал неприемлемым фильм, который не содержит никакой запрещенной информации. Фильм транслировался в эфире федеральных каналов. На мой взгляд, практика администрирования YouTube носит все признаки цензуры и демонстрирует старания площадки повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений российских пользователей», — заявил общественник.

Он отметил, что корпорация Google имеет в России официальное представительство, поэтому все разногласия с компанией можно преодолевать в судебном порядке, как и положено в правовом государстве.

Сегодня Россия совершенствует свое законодательство, чтобы обязать другие иностранные IT-корпорации последовать примеру Google и открыть в нашей стране представительства. Необходимо заставить эти компании вести деятельность в правовом поле РФ, четко соблюдая наши законы. При этом церемониться, я считаю, с ними не стоит: либо зарубежные корпорации уважают цифровые права наших граждан, либо теряют российский рынок. Транснациональные IT-компании — частные коммерческие структуры, преследующие исключительно собственные финансовые интересы. Они не вправе определять в единоличном порядке, что для общества хорошо, а что плохо, — заключил Александр Малькевич.

Наибольших успехов в регулировании IT-корпораций достигла Турецкая Республика. В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.

«Надеюсь, что российские законодатели учтут турецкий опыт. Штрафов, которые у нас есть сегодня, недостаточно. Социальные сети должны быть озабочены судьбой своего пребывания на рынке. Только таким образом мы сможем получить результат. Я не думаю, что кто-либо из них уйдет с рынка. IT- корпорации умеют считать деньги, поэтому они, скорее всего, предпочтут открыть свои представительства и продолжить получать прибыль», — обратил внимание член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.