Россия и США условились налаживать диалог по климату

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри состоялся телефонный разговор.

Инициатором беседы выступила американская сторона.

Лавров и Керри обсудили вопросы, связанные с Парижским соглашением по климату.

«Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования», — сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается также, что российская сторона подтвердила свою готовность к честному диалогу по проблеме снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК).

В ведомстве отметили, что обе стороны подчеркнули необходимость налаживания максимально широкого международного сотрудничества по этой проблематике с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех стран.

Кроме того, глава МИД РФ и спецпредставитель президента США договорились развивать взаимодействие в Арктическом совете, в котором Россия будет председательствовать в 2021—2023 годах.

Как отмечает газета «Известия», на 22 апреля американские власти наметили проведение международного саммита по вопросам борьбы с изменением климата.

Ранее сообщалось, что президент США провел телефонную беседу со своим французским коллегой. Байден и Макрон большое внимание уделили проблемам коронавируса и изменения климата.



Примечательно, что одним из первых значимых действий Джозефа Байдена на посту президента Соединенных Штатов станет возвращение страны в рамки Парижского соглашения по климату. Соответствующий указ вступит в силу 19 февраля.

Напомним, Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения по климату в 2019 году. Он заявил тогда, что документ тормозит развитие американской экономики. Парижское климатическое соглашение было подписано 12 декабря 2015 года. Его участники договорились сделать все необходимое, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса к 2100 году. За уровень отсчета взяты показатели «доиндустриальной» эпохи.

Россия ратифицировала документ в 2016 году.

Недавно выполнение Москвой обязательств по борьбе с климатическими изменениями оценил Анатолий Чубайс.