Психологи объяснили, можно ли дарить детям на 23 февраля игрушечное оружие

Игрушечные пистолеты или автоматы не провоцируют в ребенке ничего опасного, считает детский психолог Полина Малахова.

Между тем, по ее мнению, такое оружие и компьютерные игры военной тематики могут вызвать у мальчика агрессию, если у него наблюдается склонность к ней.

Малахова подчеркнула, что любые игры способны сделать ребенка агрессивным, если у него есть психологические проблемы.

По ее словам, оружие в людях ничего не провоцирует. «Желание ударить или побить кого-то не возникает просто от того, что дали поиграть в оружие. Желание берет не снаружи, а изнутри», — рассказала психолог в беседе с URA.RU.

Она предупредила, что беспокоиться следует только в том случае, если в процессе игры ребенок проявляет внезапные приступы агрессии. «Если человек увлечен стрелялками, компьютерными играми, где надо убивать, стоит разобраться, насколько это сообразно процессам, которые должны с ним в этом возрасте происходить», — отметила Малахова.

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Психолог Ирина Кузнецова тоже придерживается мнения, что причина агрессии кроется не в играх, а в окружении ребенка. Она полагает, что та легкость, с которой можно «убивать» героев компьютерных игр, переносится и на восприятие жизни, однако, чтобы совершить такое, нужны определенные условия. «Например, детство, отношения в семье, происходящее в обществе», — пояснила изданию эксперт.

Ранее ridus.ru писал о том, что в Иркутске задержали двоих подростков, которые пытались ограбить ювелирный магазин, угрожая продавцам игрушечным пистолетом.

Также сообщалось, что в Екатеринбурге два второклассника семи и восьми лет стали угрожать продавщице магазина «Детские товары» игрушечными пистолетами. В свердловском главке МВД рассказали, что конфликт между детьми и продавщицей возник из-за того, что их в очередной раз заподозрили в краже. По данным представителя ведомства, одного ребенка женщина задержала, а второму удалось скрыться.