Угрожавшие продавцу игрушечным пистолетом дети попали на видео

В Екатеринбурге два второклассника 7 и 8 лет стали угрожать продавщице магазина «Детские товары» игрушечными пистолетами.

Этот инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое мальчиков, наставляют свои игрушечные пистолеты на продавщицу и ведут себя довольно агрессивно.

Как рассказал URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, между этими детьми и продавщицей возник конфликт из-за того, что их в очередной раз заподозрили в краже.

«Дети ничего лучше не придумали, открыли стрельбу из игрушечного пистолета», — сообщил он изданию. Горелых пояснил, что пистолет стреляет маленькими шариками, которыми сложно причинить травму.

Представитель МВД добавил, что женщине удалось задержать одно ребенка, а второму удалось скрыться.

По его словам, в настоящее время с детьми и их родителями работает полиция.

Как сообщает РЕН ТВ, директор магазина игрушек объяснила, что дети не пытались совершить ограбление и не стреляли в сотрудницу, а просто запаниковали. По ее словам, днем ранее один из мальчиков украл из магазина игрушечный пистолет, а когда продавщица узнала его, он запаниковал.