найти ×
   
  • USD
    63.52
  • EUR
    70.64
СохранитьСохранено0
×

019871

Угрожавшие продавцу игрушечным пистолетом дети попали на видео

Small f1a6d446e0
© vk.com

© vk.com

В Екатеринбурге два второклассника 7 и 8 лет стали угрожать продавщице магазина «Детские товары» игрушечными пистолетами.

Этот инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

На кадрах видно, как двое мальчиков, наставляют свои игрушечные пистолеты на продавщицу и ведут себя довольно агрессивно.

Как рассказал URA.RU официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, между этими детьми и продавщицей возник конфликт из-за того, что их в очередной раз заподозрили в краже.

«Дети ничего лучше не придумали, открыли стрельбу из игрушечного пистолета», — сообщил он изданию. Горелых пояснил, что пистолет стреляет маленькими шариками, которыми сложно причинить травму.

Представитель МВД добавил, что женщине удалось задержать одно ребенка, а второму удалось скрыться.

По его словам, в настоящее время с детьми и их родителями работает полиция.

Как сообщает РЕН ТВ, директор магазина игрушек объяснила, что дети не пытались совершить ограбление и не стреляли в сотрудницу, а просто запаниковали. По ее словам, днем ранее один из мальчиков украл из магазина игрушечный пистолет, а когда продавщица узнала его, он запаниковал.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
603725022читать позжечитаю позже
Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
16038708читать позжечитаю позже

главное


Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4343995читать позжечитаю позже

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР31 мая 2018

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

494653511читать позжечитаю позже