В заповеднике «Аскания-Нова» погибли более 150 птиц

Руководитель биосферного заповедника «Аскания-Нова», расположенного в Херсонской области, сообщил в полицию о гибели более 150 птиц.

Среди них оказались около 30 огарей, занесенных в Красную книгу Украины, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и специалисты ветеринарной службы.

Правоохранители и сотрудники заповедника объезжают соседние фермерские хозяйства и выясняют, чем могли обрабатывать поля, приводит сообщение «РИА Новости».

В январе в том же заповеднике погибли 185 серых журавлей, занесенных в Красную книгу. Причиной их вымирания стало отравление зерном, обработанным неизвестными химикатами, которые использовались для борьбы с грызунами.

В декабре 2020 года на побережье Каспийского моря сотрудники территориального управления Росрыболовства в Дагестане нашли 272 мертвых каспийских краснокнижных тюленя. Сообщается, что все эти животные были найдены в прибрежной зоне в течение четырех дней.

Как писал ранее ridus.ru, в июле прошлого года за убийство редчайшей горной гориллы в Уганде был осужден охотник Феликс Бьямукама. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Адвокат подсудимого пытался доказать, что его подзащитный убил животное в целях самообороны, однако судьи остались непреклонны.