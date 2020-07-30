К 11 годам тюрьмы приговорили в Уганде охотника, убившего горную гориллу

Охотник Феликс Бьямукама был осужден в Уганде на 11 лет лишения свободы за убийство редчайшей горной гориллы, сообщает Би-би-си.

Адвокат подсудимого пытался доказать, что его подзащитный убил животное в целях самообороны, однако судьи остались непреклонны.

По данным телеканала, 25-летний самец по имени Рафики (в переводе с суахили — «друг»), живший в угандийском заповеднике Бвинди, был найден мертвым 2 июня с проникающим ранением, предположительно от копья.

Подозреваемый в убийстве был быстро обнаружен в соседней с заповедником деревне. При нем нашли охотничье снаряжение. Бьямукама признался, что охотился на территории Бвинди на мелких животных. Были также задержаны трое сопровождавших его на охоте.

Как отмечает ТАСС, горные гориллы внесены Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) в список видов, которым грозит «критическая опасность» исчезновения. Таких горилл, обитающих в условиях дикой природы, в 1985 году насчитывалось всего 300. Но благодаря усилиям международного сообщества и властей Уганды, Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) к декабрю 2019 года число горных горилл достигло 1063 особей.