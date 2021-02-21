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Стал известен районный суд Москвы, лидирующий по избранию арестов

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© ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

За первые два месяца 2021 года Черемушкинский районный суд Москвы 75 раз избирал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Это наивысший показатель среди 35 столичных судов.

Второе место по числу арестов занял Нагатинский суд (70), а третье — Перовский (64).

Как следует из картотеки судов Москвы, которую проанализировал ТАСС, наименьшее количество ходатайств об аресте следствие заявило в Гагаринском, Хамовническом и Коптевском судах — 15, 8 и 7 соответственно.

Всего в январе и феврале 35 столичных судов избрали меру пресечения в виде заключения под стражу 1 122 раза. В частности, Тверской суд, к которому относится следствие МВД, избрал 34 ареста. Пресненский суд, закрепленный за ГСУ СК по Москве, и Басманный, куда обращается СК РФ, избрали арест по 39 раз, а Лефортовский, к которому относится следствие ФСБ, избрал 22 ареста.

© pexels.com

© pexels.com

Как писал ранее ridus.ru, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил на заседании Совета судей, что число арестов подозреваемых в уголовных преступлениях в России снижается. По его словам, судебные учреждения в уходящем году стали отправлять людей дожидаться суда за решетку гораздо реже.

Также сообщалось, что изменения, проведенные Верховным судом России в рамках гуманизации уголовного законодательства, позволили снизить численность содержащихся в тюрьмах и получили высокие оценки зарубежных коллег. Как рассказал руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов, за 20 лет число лиц в местах лишения свободы сократилось более чем вдвое.

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