В Верховном суде РФ сообщили о сокращении числа заключенных

Изменения, проведенные Верховным судом России в рамках гуманизации уголовного законодательства, позволили снизить численность содержащихся в тюрьмах и получили высокие оценки зарубежных коллег.

Вопросы дальнейшей гуманизации обсуждались на заседании СПЧ под председательством президента РФ.

Как рассказал руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов, за 20 лет число лиц в местах лишения свободы сократилось более чем вдвое.

«К таким системным результатам во многом привели инициативы Верховного суда по гуманизации уголовного законодательства», — сообщил он ТАСС.

По его словам, речь идет об инициативах о декриминализации ряда наименее тяжких уголовных статей, введении первоначально административной ответственности перед применением ряда статей УК, а также введении института судебных штрафов, позволяющих освобождать от уголовной ответственности.

«Никаких установок, кроме как быть объективным и справедливым, российский суд не имеет», — подчеркнул Одинцов. В связи с этим он напомнил, что в отношении четверти подсудимых суды прекращают уголовные дела по различным основаниям.

Руководитель пресс-службы Верховного суда также отметил, что деятельность судебной системы, которая направлена на гуманизацию уголовного законодательства, высоко оценила Европейская комиссия по эффективности правосудия Совета Европы.

Выступая на заседании СПЧ, Владимир Путин в свою очередь поддержал инициативу ввести в УК РФ понятие проступка, которое позволит избавлять граждан от получения судимостей за деяния, не представляющие большой общественной опасности.

Как писал ранее ridus.ru, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев заявил на заседании Совета судей, что число арестов подозреваемых в уголовных преступлениях в России снижается. По его словам, судебные учреждения в уходящем году стали отправлять людей дожидаться суда за решетку гораздо реже.