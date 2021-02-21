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Названа самая вредная еда для мужчин

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© pxhere.com

© pxhere.com

Салаты с майонезом представляют большую угрозу для мужского здоровья, считает врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По ее мнению, во время празднования Дня защитника Отечества 23 февраля лучше отказаться от этих блюд.

Она подчеркнула, что ничего хорошего такая еда не дает.

«Самый вредный продукт на столе — это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса», — объяснила Дианова в беседе с URA.RU.

При этом она добавила, что если очень хочется, лучше заправлять салаты сметаной, а не майонезом.

© pixabay.com

© pixabay.com

В свою очередь диетолог Анжелика Дюваль рекомендовала исключить из рациона соки и газировки, поскольку количество сахаров в них простимулирует брожение. «А это значит, что будет метеоризм, что может привести к тяжести, несварению в животе», — поделилась она с изданием.

Дианова также посоветовала растягивать алкоголь в приеме. «Вопрос в том, чтобы люди относились умеренно к скорости принятия», — пояснила она.

По ее словам, общей рекомендацией к столу является обилие овощей, которые богаты клетчаткой. «Если планируете какие-то шашлыки, то можно хотя бы обрамлять их овощами», — заключила гастроэнтеролог.

Как писал ранее ridus.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил разрешить обычным гражданам весить только до 80 кг, а чиновникам — до 100 кг. Он мотивировал это тем, что государство тратит на россиян с избыточным весом большие средства. Врач-диетолог Наталья Григорьева назвала заявление политика «неграмотными рекомендациями» и предположила, что он просто «хайпует».

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