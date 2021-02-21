«Хайпует»: диетолог оценила призыв Жириновского лимитировать вес россиян

Предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского установить ограничение по весу для россиян прокомментировала врач-диетолог Наталья Григорьева.

Она назвала заявление политика «неграмотными рекомендациями».

Ранее Жириновский предложил разрешить обычным гражданам весить только до 80 кг, а чиновникам — до 100 кг. Он мотивировал это тем, что государство тратит на россиян с избыточным весом большие средства.

«Жириновский просто хайпует, вот и все, делает из себя эксперта. Бывают люди разного роста — соответственно, под их рост бывает большой вес», — цитирует Григорьеву «РЕН ТВ».

Диетолог привела в пример высоких бодибилдеров, которые могут весить по 100 кг, и напомнила, что в медицине существует такое понятие, как индекс массы тела (ИМТ). По ее словам, для оценки рисков внезапной смерти, метаболического синдрома и сахарного диабета используется объем талии: выше 90 у мужчин и 80 у женщин.

Григорьева отметила, что показатель веса не является критерием, поскольку у многих людей, не имеющих избыточного веса, есть масса других проблем — у тех же чиновников. «Сосудистые патологии, с холестерином тем же», — пояснила она.

Также диетолог выразила недоумение из-за того, что Жириновский «разрешил» чиновникам весить больше обычных людей на 20 кг. По ее мнению, лидер ЛДПР знает, чем питаются чиновники, и постоянно видит рядом с собой «явно не худенькие» фигуры своих коллег. Самого Жириновского она тоже причислила к упитанным.

Примечательно, что в своем выступлении политик признался, что раньше весил 103 кг, но похудел до 95 кг.

Недавно Жириновский в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным выразил свою обеспокоенность проблемой абортов в стране. Лидер либерал-демократов посетовал, что с женщинами, решившимися прервать беременность, должны общаться эксперты. Глава государства в шутку предложил Жириновскому самому поработать гинекологом, чтобы проконтролировать ситуацию.