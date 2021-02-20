В МВД решили отправлять россиян в вытрезвители даже из квартир

Министерство внутренних дел РФ разработало порядок отправки пьяных россиян в вытрезвители сотрудниками полиции.

Проект приказа ведомства предусматривает право стражей порядка доставлять нетрезвых россиян в специализированные учреждения не только из общественных мест, но даже из собственных квартир.

Правда, речь идет исключительно о гражданах, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативно-правовых актов, из квартир пьяных россиян собираются забирать только в том случае, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению граждан, находящихся совместно с ними в жилище».

Такое заявление будет считаться «основанием для осуществления сотрудниками полиции неотложных мер реагирования». При необходимости полицейские могут привлекать бригады скорой помощи.

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В документе обращается внимание на то, что в отношении пьяных стражи порядка должны действовать «с учетом особенностей доставления лиц». При необходимости им нужно будет оказать первую помощь, а также вызвать медиков и обеспечить сохранность их имущества. При этом наряд полиции в составе не менее двух человек должен передвигаться на служебном транспорте.

Кроме того, полицейские должны убедиться, что у пьяного нет оружия или других опасных предметов. При их обнаружении требуется сообщить об этом в дежурную часть.

Ранее в Минздраве РФ уточнили, что вытрезвители предназначены для оказания помощи людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения. Помещать же в вытрезвители будут лишь тех пьяных, которые находятся в беспомощном состоянии, а их жизни угрожает опасность. То есть принудительно удерживать граждан никто не собирается, пояснили в ведомстве.

Напомним, с 1 января вступил в силу закон о вытрезвителях, который Госдума одобрила в окончательном третьем чтении. В результате регионы получили право создавать платные учреждения на базе государственно-частного партнерства.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медиков информировать полицию о тех своих пациентах, которые находятся в бессознательном состоянии и не имеют при себе документов, удостоверяющих личность.