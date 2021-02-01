В вытрезвители будут помещать пьяных только в беспомощном состоянии

Комментируя принятый Госдумой в декабре 2020 года закон о возрождении вытрезвителей в России, в Минздраве РФ уточнили, что эти специализированные учреждения предназначены для оказания помощи людям, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.

Помещать же в вытрезвители будут лишь тех пьяных, которые находятся в беспомощном состоянии, а их жизни угрожает опасность.

То есть принудительно удерживать граждан никто не собирается, пояснили в ведомстве.

«Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В Минздраве также обратили внимание на то, что решение о создании вытрезвителей принимает субъект РФ с учетом региональной потребности. В некоторых регионах такие учреждения уже функционируют. «Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом», — добавили в ведомстве.

© Веленгурин Владимир/Фотохроника ТАСС

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что ежегодно алкогольное опьянение становится причиной гибели более 50 тысяч граждан, из которых от переохлаждения на улицах умирает 8−10 тысяч человек. Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 2011 по 2018 год, возросло на 34,9% (в 2017 году их было 352 062, в 2018 году — 326 269).

Напомним, с 1 января также вступил в силу закон о вытрезвителях, который Госдума одобрила в окончательном третьем чтении. В результате регионы получили право создавать платные учреждения на базе государственно-частного партнерства.



В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медиков информировать полицию о тех своих пациентах, которые находятся в бессознательном состоянии и не имеют при себе документов, удостоверяющих личность.