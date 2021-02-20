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В США запустили к МКС грузовой корабль Cygnus

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© NASA’s Wallops Flight Facility/Patrick Black

© NASA’s Wallops Flight Facility/Patrick Black

С космодрома на острове Уоллопс в Атлантическом океане стартовала ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus.

Он должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 3,7 тонн груза, включая продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований.

В частности, на борту корабля находится суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA.

На МКС также доставят приборы для изучения изменения мышечной структуры у червей и для исследования преимуществ создания в космосе искусственной сетчатки глаза. Кроме того, на станции появятся приборы для выращивания высококачественных кристаллов белка, а также регенеративная система жизнеобеспечения.

© NASA

© NASA

Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 22 февраля, а отстыковка должна произойти в начале мая. На корабль погрузят мусор и отходы, после чего он сгорит в плотных слоях атмосферы, сообщается на сайте NASA.

Как писал ранее ridus.ru, Cygnus привезет американским астронавтам систему для выработки воды из урины и систему для выявления радиации, которую планируется использовать в ходе пилотируемого полета на орбиту Луны.

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