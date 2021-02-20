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В Белоруссии появится партия сторонников интеграции с Россией

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Белорусская политическая партия «Союз» проведет 6 марта в Минске учредительный съезд. Решение о создании «Союза» было принято после заявления президента Республики Беларусь Александра Лукашенко о необходимости совершенствования партийной системы страны и появления новых партий.

«Союз» выступает за интеграцию Белоруссии с Россией. По мнению основателей партии, только развитие союзных отношений между нашими странами позволит сформировать прочную экономическую базу, которая повысит уровень материальной и социальной обеспеченности белорусов.

Начав работать осенью прошлого года над внесением изменений в новую конституцию Республики Беларусь, гражданская инициатива «Союз» осознала необходимость переформатировать экспертную диалоговую площадку в политическую партию союзной направленности, запрос на которую остро ощущался тогда и к настоящему времени только усилился. Как мы и предполагали, огромное число белорусов откликнулись на наш призыв и включились в общее дело по формированию партии. Кропотливая работа вышла на финишную прямую — учредительный съезд. Наша команда уверена в своих силах и готова к конструктивной политической работе, — рассказал в интервью ridus.ru председатель организационного комитета по созданию партии «Союз» Сергей Лущ.

«Как итог завершения политического кризиса, произошла активизация белорусских граждан. Возросла политическая активность, на фоне более тесного сближения Белоруссии и России произошла активизация просоюзного гражданского общества. И совершенно логичным будет, если эти силы, в лице партии „Союз“, например, тоже выступят на политической арене. Зарегистрируются в качестве политической организации, и будут участвовать в дальнейшей политической борьбе», — добавил политический аналитик Алексей Дзермант.

Ранее Лущ отметил в беседе с ridus.ru, что политики, называющие себя белорусской оппозицией, хотят денонсировать договор о Союзном государстве и призывают к экономическим санкциям против России.

«Они действуют против граждан Республики Беларусь, поскольку других близких экономических партнеров, кроме России, у Белоруссии нет. Западу Белоруссия не нужна. Запад не станет встраивать нашу страну в свое экономическое пространство», — подчеркнул Лущ.

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