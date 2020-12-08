Эксперт оценил перспективы Союзного государства России и Белоруссии

Во вторник, 8 декабря, исполняется ровно 21 год со дня подписания договора между Россией и Республикой Беларусь договора о создании Союзного государства.

В рамках данного соглашения особое внимание уделяется обеспечению равных прав граждан РФ и Белоруссии. Например, россияне и белорусы имеют одинаковые возможности при получении бесплатного высшего образования в ведущих вузах России и Республики Беларусь, а еще при трудоустройстве, в сферах медицинского обеспечения и налогообложения. Близка к завершению работа по отмене роуминга на территории Союзного государства.

Есть у России и Белоруссии также совместные инвестиционные проекты, крупнейшим из которых является строительство Белорусской АЭС. 7 ноября состоялась церемония запуска первого энергоблока станции. Полноценный ввод в эксплуатацию этого энергоблока Белорусской АЭС планируется в 2021 году.

В рамках Союзного государства Россия и Белоруссия противостоят распространению коронавирусной инфекции. Так, Россия помогла вернуть белорусских граждан на родину вывозными рейсами. Кроме того, планируется запустить на территории РБ производство российской вакцины от коронавируса, что даст Белоруссии дополнительные рабочие места и прибыль.

Страны-участницы соглашения активно взаимодействуют и в космической отрасли. В настоящий момент действует совместная программа по разработке модернизации и гармонизации обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли. Российский спутник «Канопус В» и аналогичный белорусский космический аппарат входят в совместную группировку.

Россияне и белорусы уже практически стали гражданами одного государства, — оценил 21-летний срок действия договора о Союзном государстве белорусский политик, сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ. — Однако далеко не все совместные социально-экономиечские проекты реализованы. Предстоит еще много работы. В то же время в 2020 году годовщина создания Союзного государства отмечается на фоне политического кризиса в Республике Беларусь. Таким образом, дальнейшая реализация совместных проектов в рамках Союзного государства будет зависеть от того, как этот кризис разрешится.

Лущ отметил, что политики, называющие себя белорусской оппозицией, выступают за денонсацию договора о Союзном государстве.

«Более того, они призывают к экономическим санкциям против России. И в этом плане они также действуют против граждан Республики Беларусь, поскольку других близких экономических партнеров, кроме России, у Белоруссии нет. Западу Белоруссия не нужна. Запад не станет встраивать нашу страну в свое экономическое пространство», — заявил Сергей Лущ в интервью ridus.ru.



«Республика Беларусь, безусловно, нуждается во внутриполитических изменениях. Это и конституционная реформа, и развитие парламентаризма. Необходимо дать возможность разным политическим силам обрести собственные представительства в органах власти. Многие люди выходили на митинги лишь потому, что у них не было цивилизованных инструментов влияния на власть», — заключил политик.