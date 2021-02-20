найти ×
   
  • USD +0.20
    73.97
  • EUR +0.67
    89.54
СохранитьСохранено0
×

-203888

Названо число вакцинированных от COVID-19 по всему миру

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

В мире от коронавируса привились более 200 млн человек.

На данный момент вакцинировались 200 269 332 человека, что составляет 2,6% населения планеты.

При этом около 65% всех привитых приходится на США, Китай, Великобританию и Индию.

Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных властей, экспертов и СМИ, в США уже иммунизировали 60 млн человек — около 18,5% населения страны. В Китае прививку сделали 40,5 млн граждан (3%), в Великобритании — более 17,5 млн человек (26,4%), а в Индии — более 10,7 млн (менее 1%).

Самая высокая доля привившегося населения зафиксирована в Израиле (80,3%), ОАЭ (49,8%) и на Сейшельских Островах (56,8%).

Как отмечает агентство, темпы вакцинации несколько снизились: на прошлой неделе в среднем делали по 6 млн прививок в день, а на этой — около 5 млн.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Новые данные по вакцинированным в России еще не озвучивали. Замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Денис Логунов, сообщил 10 февраля, что первый компонент препарата получили примерно 2,2 млн россиян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что пандемия идет на спад, а система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку благодаря хорошей работе чиновников столичной администрации.

Также стало известно, что число случаев COVID-19 в мире сократилось с начала года вдвое. За минувшие семь дней коронавирусом заразилось 2,5 млн человек, что почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.

Всего на планете зарегистрировано 110,8 млн инфицированных, более 2,4 млн из них скончались.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Мама рядом»: кошка трогательно успокоила спящего котенка
65026488читать позжечитаю позже
Животные
«Прыжок с переворотом»: кот впечатляюще покорил высоту
11012893читать позжечитаю позже

главное


Экология
«Шумные соседи»: человеческие звуки вредят животным в океанах

Ученые призвали снизить воздействие на подводный звуковой ландшафт.

-604208читать позжечитаю позже

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу14 января

Глобальное потепление способно «сломать» привычный механизм смены климатических циклов.

104986читать позжечитаю позже