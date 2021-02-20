Названо число вакцинированных от COVID-19 по всему миру

В мире от коронавируса привились более 200 млн человек.

На данный момент вакцинировались 200 269 332 человека, что составляет 2,6% населения планеты.

При этом около 65% всех привитых приходится на США, Китай, Великобританию и Индию.

Согласно подсчетам ТАСС, сделанным на основе данных властей, экспертов и СМИ, в США уже иммунизировали 60 млн человек — около 18,5% населения страны. В Китае прививку сделали 40,5 млн граждан (3%), в Великобритании — более 17,5 млн человек (26,4%), а в Индии — более 10,7 млн (менее 1%).

Самая высокая доля привившегося населения зафиксирована в Израиле (80,3%), ОАЭ (49,8%) и на Сейшельских Островах (56,8%).

Как отмечает агентство, темпы вакцинации несколько снизились: на прошлой неделе в среднем делали по 6 млн прививок в день, а на этой — около 5 млн.

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Новые данные по вакцинированным в России еще не озвучивали. Замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Денис Логунов, сообщил 10 февраля, что первый компонент препарата получили примерно 2,2 млн россиян.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что пандемия идет на спад, а система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку благодаря хорошей работе чиновников столичной администрации.

Также стало известно, что число случаев COVID-19 в мире сократилось с начала года вдвое. За минувшие семь дней коронавирусом заразилось 2,5 млн человек, что почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.

Всего на планете зарегистрировано 110,8 млн инфицированных, более 2,4 млн из них скончались.