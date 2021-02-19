Число случаев COVID-19 в мире сократилось с начала года вдвое

За минувшие семь дней во всем мире коронавирусом заразилось 2,5 млн человек, что почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.

Всего на планете зарегистрировано 110,3 млн инфицированных, три четверти которых уже выздоровели.

Число летальных исходов, вызванных COVID-19, также сокращается, хотя не так резко, как количество заразившихся.

За последнюю неделю скончались 73 тысячи заболевших, что на 15% меньше, чем на предыдущей неделе. Летальность осталась на уровне 2,2%.

В некоторых странах заболеваемость опустилась до осенних значений и продолжает снижаться. В частности, в США, где в январе выявляли в среднем 260 тысяч случаев COVID-19 в сутки, сейчас коронавирус находят примерно у 70 тысяч человек ежедневно.

В Великобритании число инфицированных уменьшилось с 70 тысяч в сутки до 20 тысяч. Схожая тенденция наблюдается в Германии, где заболеваемость сократилась втрое (до 7,5 тысяч случаев в день), в Испании — в 2,5 раза (до 12 тысяч) и в Чехии — в 1,5 раза (до 9 тысяч).

Самый резкий спад зафиксирован в ЮАР, где в последнее время ежедневно выявляют чуть более 2 тысяч заразившихся, что в 11 раз меньше показателей начала года.

Как отмечает ТАСС, в странах Латинской Америки наблюдается новый всплеск заболеваемости. В некоторых из них отмечена уже третья волна пандемии. Например, в Бразилии, где после пика в начале января заболеваемость пошла на спад, в последнюю неделю снова выявляют более 55 тысяч инфицированных ежедневно.

Ранее сообщалось, что с 8 по 15 февраля количество заразившихся коронавирусом во всем мире снизилось на 16%, а число летальных исходов за этот же период упало на 10%.

Лидером по спаду заболеваемости является Африка — 20%. Второй с 18% идет Европа, за ней — обе Америки (16%). Такие данные содержатся в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).