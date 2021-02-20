Как пост в Twitter может обогатить одни компании и разорить другие

Социальные сети стали мощным инструментом влияния не только на информационное пространство и политику в разных государствах, но и на целые отрасли экономики. Всего несколько фраз, опубликованных в Twitter или Facebook, способны обогатить одни предприятия и нанести непоправимый ущерб другим.

Так, стоимость акций компании Signal Advance выросла на 618% после того, как основатель SpaceX Илон Маск написал в Twitter: «Используйте Signal». Таким образом экстравагантный миллиардер отреагировал на новую политику конфиденциальности WhatsApp, который должен теперь передавать данные своих пользователей корпорации Facebook. Маск полагает, что мессенджер Signal — лучшая альтернатива сервису WhatsApp.



Правда, инвесторы промахнулись. Signal Advance оказалась компанией, выпускающей медицинские товары, а не управляющей одноименным онлайн-сервисом. Впрочем, мессенджер тоже не остался в накладе. В Signal нахлынули новые пользователи. Их было так много, что руководители сервиса испугались резкого ухудшения защиты площадки.

Похожий трюк Илон Маск провернул с компанией CD Projekt — создателем компьютерной игры Cyberpunk. Он написал в ветке комментариев к посту об электрокаре Tesla Model S Plaid, что в «автомобиле можно играть в Cyberpunk». А после добавил: «Эстетика игры Cyberpunk невероятна». В результате акции CD Projekt подскочили на 19%. По данным Bloomberg, подобного роста у компании не наблюдалось с 2015 года.



Не отстает от Илона Маска экс-президент США Дональд Трамп. В 2017 году он опубликовал в Twitter пост о том, что Amazon «наносит огромный урон розничным магазинам, которые честно платят налоги». Реплика Трампа обрушила котировки компании на 1,2%. Капитализация Amazon уменьшилась на 5,7 миллиардов долларов.



Год спустя Трамп нанес по Amazon еще один удар. Он заявил в Twitter, что компания платит совсем мало налогов и вытесняет из торгового бизнеса тысячи ритейлеров. После этого акции компании подешевели на 9%.

Американская телеведущая Опра Уинфри смогла одним постом в Twitter увеличить на 105% стоимость акций компании Weight Watcher, акционером которой она является.

«Я настолько верю в программу для похудения, разработанную компанией Weight Watcher, что решила инвестировать в это предприятие свои деньги и войти в совет директоров», — проинформировала свою аудиторию Уинфри.



«Интернет-платформы стали в каком-то смысле центрами силы. Они оказывают влияние не только на информационное поле и политику, как мы это наблюдали недавно в США, но и на разные отрасли экономики. Это, безусловно, говорит о том, что с каждым годом все больше сфер человеческой жизни становятся заложниками бигтеха. Очень часто IT-гиганты используют свое монопольное положение для реализации корыстных целей или навязывания ангажированной политической повестки. Тот факт, что всего пары слов, не подкрепленных никакими аргументами, достаточно, чтобы изменить расстановку сил на рынке, вызывает серьезные опасения. Подобный эффект может использоваться для необоснованного ущемления тех или иных предприятий. Фактически бигтех угрожает здоровой конкуренции», — рассказал в интервью ridus.ru заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Многие государственные лидеры Запада и владельцы крупных компаний стараются быть аффилированными с IT-гигантами, чтобы с их помощью «трансформировать социальное пространство, менять экономику и политическую реальность», отметил эксперт.

«На мой взгляд, Россия должна осознать пагубность IT-манипуляций. Необходимо защитить наше общество и бизнес от таких эффектов. Нужно создавать соответствующую нормативную базу и на ее основе взаимодействовать с IT-корпорациями. При этом важно, чтобы диалог между госорганами и цифровыми гигантами велся на равных. Если та или иная корпорация ставит свои цели выше интересов общества, то в таком случае надо предпринимать достаточно жесткие ограничительные и даже карательные меры. Государство обязано контролировать IT-корпорации, чтобы они не могли манипулировать людьми, рушить рынки, поддерживать одни компании и целенаправленно разорять другие», — заключил Никита Данюк.