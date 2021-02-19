«Двойные стандарты и жесткая цензура»: Twitter как политический инструмент

Модерирование постов в сервисе микроблогов Twitter все больше напоминает цензуру. Занимая доминирующее положение на цифровом рынке, компания считает себя вправе наказывать за инакомыслие, а также самостоятельно определять, законодательства каких стран ей соблюдать, а каких попросту игнорировать.

Самой известной жертвой такой политики является, пожалуй, бывший глава США Дональд Трамп. В ходе последней президентской избирательной кампании Twitter пометил несколько его постов как недостоверную информацию. В ответ Трамп обвинил социальную сеть во вмешательстве в выборы и подавлении свободы слова.





От действий компании Twitter пострадал не только Трамп, но и его сторонники. Соцсеть подвергала цензуре всякий контент о нарушениях, допущенных Демократической партией, от которой баллотировался соперник Трампа Джозеф Байден. В частности, как недостоверные отмечались посты, где поднимался вопрос о голосовании по почте. Сторонники экс-президента до сих пор недоумевают, как так получилось, что Байден в ходе президентской гонки смог занять первое место в штатах, где лидировал Трамп, благодаря исключительно голосам, полученным по почте. Многие допускают, что демократы прибегли к масштабным фальсификациям результатов голосования.

Атаке подвергаются также российские аккаунты. С начала 2021 года модераторы Twitter заблокировали более 1,1 тысячи страниц. Среди них аккаунты российских СМИ, Россотрудничества и социальных проектов («Хорошие новости», Expo 2025 Russia, «Спутник V», «Лидеры России»).





В то же время платформа закрывает глаза на аккаунты, продвигающие антироссийскую повестку. К таким страницам вообще не применяется никаких санкций. Даже в том случае, если они грубо нарушают правила, установленные самой соцсетью.

«История с Twitter — наглядный пример двойных стандартов, — считает член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина. — Мы видим активную модерацию соцсети, которую проводят, основываясь исключительно на политических мотивах. Twitter регулярно предпринимает попытки заглушить голос различных СМИ, граждан органов власти. То, что произошло с американскими выборами, вызывает оторопь. На мой взгляд, это вмешательство в выборы, причем на стороне одного из кандидатов — Джозефа Байдена. Twitter создавался для общения, но теперь это инструмент политического влияния».

При этом Twitter совершенно не борется с запрещенным контентом, добавила Мизулина. По ее словам, социальная сеть пестрит рекламой онлайн-казино, информацией о продаже наркотиков и ссылками на страницы, содержащие детскую порнографию.

Соцсеть регулярно нарушает принципы свободы слова, пытаясь заткнуть рот неугодным, но не занимается модерацией того контента, который модерировать нужно. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обязать IT-корпорации регистрировать в России свои юридические лица. Надо расширить спектр рычагов воздействия для органов власти, чтобы они могли на равных взаимодействовать с такими транснациональными IT-корпорациями, как Twitter. Сейчас, к сожалению, преимущество на стороне международных цифровых платформ, — заключила эксперт.

Как уже писал ridus.ru, наибольших успехов в регулировании IT-корпораций достигла Турецкая Республика. В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.

«Надеюсь, что российские законодатели учтут турецкий опыт. Штрафов, которые у нас есть сегодня, недостаточно. Социальные сети должны быть озабочены судьбой своего пребывания на рынке. Только таким образом мы сможем получить результат. Я не думаю, что кто-либо из них уйдет с рынка. IT- корпорации умеют считать деньги, поэтому они, скорее всего, предпочтут открыть свои представительства и продолжить получать прибыль», — обратил внимание член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.