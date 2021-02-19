Главврач больницы в Коммунарке рассказал о повторных случаях COVID-19

Повторные случаи заражения коронавирусом фиксируются, но их мало, сообщил главный врач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, такие случаи пока единичны.

«Поймал себя на мысли: может быть, поэтому мы их и не видим, потому что они не госпитализируются, протекая легко», — приводит «Интерфакс» слова Проценко, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что у повторно госпитализированных пациентов болезнь протекала в средней степени тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации.

Проценко добавил, что в настоящее время в Коммунарке проходят лечение более 600 пациентов с COVID-19, из них каждый третий находится в реанимации.

© Максим Мишин/ТАСС

Главврач также рассказал о том, что его больница принимает участие в одном из стартапов по разработке алгоритма, который позволяет распознавать коронавирус по кашлю.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что пандемия идет на спад, а система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку благодаря хорошей работе чиновников столичной администрации.

Также стало известно, что число случаев COVID-19 в мире сократилось с начала года вдвое. За минувшие семь дней коронавирусом заразилось 2,5 млн человек, что почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.