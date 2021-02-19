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Главврач больницы в Коммунарке рассказал о повторных случаях COVID-19

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Повторные случаи заражения коронавирусом фиксируются, но их мало, сообщил главный врач инфекционной больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, такие случаи пока единичны.

«Поймал себя на мысли: может быть, поэтому мы их и не видим, потому что они не госпитализируются, протекая легко», — приводит «Интерфакс» слова Проценко, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что у повторно госпитализированных пациентов болезнь протекала в средней степени тяжести, никто из них не попадал в отделение реанимации.

Проценко добавил, что в настоящее время в Коммунарке проходят лечение более 600 пациентов с COVID-19, из них каждый третий находится в реанимации.

© Максим Мишин/ТАСС

© Максим Мишин/ТАСС

Главврач также рассказал о том, что его больница принимает участие в одном из стартапов по разработке алгоритма, который позволяет распознавать коронавирус по кашлю.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что пандемия идет на спад, а система здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку благодаря хорошей работе чиновников столичной администрации.

Также стало известно, что число случаев COVID-19 в мире сократилось с начала года вдвое. За минувшие семь дней коронавирусом заразилось 2,5 млн человек, что почти в два раза меньше, чем за первую неделю 2021 года.

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«Твердо поддерживаем»: Вашингтон пообещал крепить ВСУ для борьбы с Россией

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© Pixabay

© Pixabay

Министры обороны Соединенных Штатов и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран провели телефонный разговор, в котором обсудили военное сотрудничество и укрепление стратегического партнерства двух стран. В ходе беседы глава Пентагона подчеркнул приверженность США укреплению возможностей украинской армии для противостояния России.

«Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Он вновь подчеркнул приверженность США тому, чтобы наращивать возможности сил Украины более эффективно защищаться от российской агрессии», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Пентагона.

Остин напомнил, что Украине необходимо поддерживать прогресс в оборонных реформах. В ответ Таран поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и «подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО».

© Pixabay

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем. По ее итогам глава военного альянса западных держав заявил, что Украина уже 12 лет является «одним из самых близких партнеров» организации. Но дата ее вступления в Североатлантический блок «пока не определена». Киевским властям следует «продолжать реформы» и «сохранять уверенность в получении необходимой поддержки».

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