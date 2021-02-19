Совбез Украины подверг санкциям лидера оппозиционной партии Медведчука

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о санкциях, введенных в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Как сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, санкции вводятся на все имущество, принадлежащее Медведчуку.

Данилов уточнил, что санкции вводятся на три года по статье «Финансирование терроризма».

По этой же статье введены санкции против 19 юридических и 8 физических лиц.

По словам секретаря СНБО, санкции предусматривают арест имущества.

Совбез Украины также потребовал вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод «Прикарпатзападтранс» протяженностью 1433 км, контроль над которым СМИ Украины связывают с Виктором Медведчуком.

«На сегодняшний день дано указание всем соответствующим органам, во-первых, законным путем вернуть это в собственность украинского народа, и, во-вторых, разобраться, как так произошло, что собственность государства оказалась в частных руках», — цитирует Данилова ТАСС.

Ранее фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины объявила о намерении инициировать импичмент президента страны Владимира Зеленского. Поводом для инициативы оппозиционеров стали санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, а также их владельца — депутата от «Оппозиционной платформы» Тараса Козака.



Оппозиционеры заявляют, что Зеленский провалился как глава Украины. Об этом также свидетельствует исследование, проведенное центром «Социальный мониторинг». В его рейтинге самой популярной на Украине партией является «Оппозиционная платформа — За жизнь»,