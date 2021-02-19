Германия намерена создать условия для реализации проекта «Северный поток 2»

Создание условий для завершения строительства газопровода «Северный поток 2» является основной целью правительства Германии, заявил министр иностранных дел страны Хайко Маас.

Он подчеркнул, что это главный приоритет.

В интервью порталу The Pioneer Маас отметил, что вопрос реализации проекта «Северный поток 2» считается одной из наиболее сложных тем как для Германии, так и для США, поскольку каждая из сторон придерживается своей неизменной позиции. Но и при наличии разногласий можно развивать партнерские отношения, добавил он.

Как сообщила ранее газета Financial Times, Германия пытается найти решение, которое могло бы убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода.

По данным издания, в том числе рассматривается возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть «Северный поток 2», если Россия, например, окажет давление на Украину и сократит поставки через ее газотранспортную систему.

Как писал ранее ridus.ru, власти США стремятся остановить строительство «Северного потока 2», но при этом не желают вступать в конфронтацию «с близким европейским союзником». В пятницу, 19 февраля, должен быть опубликован новый список санкций, в который не войдут немецкие компании, однако в нем окажется ряд организаций, связанных с Россией.

В свою очередь глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток-2» является «вопросом жизни и смерти» для украинцев.

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что проект газопровода реализован более чем на 95%, и выразил уверенность, что несмотря на попытки США воспрепятствовать строительству, «Северный поток 2» будет достроен.