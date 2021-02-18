Подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом выявили в Петербурге

Полиция Петербурга и Ленобласти совместно с ФСБ и прокуратурой установила личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ими оказались пять жителей Волгоградской области и двое жителей Петербурга.

В ходе обысков у них изъяли три автомобиля премиум-класса, более 1,3 миллиона рублей, а также электронные носители информации, документы и печати.

«При обыске у предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет. Решается вопрос о его изъятии», — цитирует Волк «РИА Новости»

Она отметила, что арестованы пятеро подозреваемых, включая предполагаемого организатора. Одному выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а еще один отпущен под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что мошенники заключали фиктивные договоры с гражданами, обладающими государственными сертификатами на материнский капитал. По условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов. Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты, а затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала.

За последние два года подозреваемые привлекли более 100 клиентов. Только в Петербурге и Ленинградской области ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.

Как сообщал ridus.ru, мошенники освоили новую схему обмана россиян: теперь жулики находят людей с ипотечным кредитом, прикидываются служащими банка и требуют перевести очередной платеж на подложные счета.

Рост мошенничеств также спровоцировала популярность Clubhouse в России. Поддельные приложения начали появляться в магазине операционной системы Android, а на сайтах бесплатных объявлений стали продавать приглашения в закрытую социальную сеть.

