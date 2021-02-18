Требование Европейского суда по правам человека немедленно освободить блогера Алексея Навального из-под стражи в рамках обеспечительных мер «совершенно не соответствует задачам и статусу ЕСПЧ». Фактически это прямое вмешательство во внутренние дела России. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru представитель Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников.

На сайте ЕСПЧ размещен бюллетень с разъяснениями относительно применения обеспечительных мер. В документе четко указано, что Европейский суд вправе требовать освобождения заявителя лишь в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Навальный, находясь в СИЗО по делу «Ив Роше», с подобными угрозами не сталкивался.

Требование Европейского суда напоминает политическое заявление, — считает Алексей Мельников. — Речь здесь идет не о судебном акте, а о посягательстве на суверенитет России. Поэтому удивление властей Российской Федерации абсолютно понятно и обосновано. Кроме того, национальное законодательство нашей страны, согласно Конституции РФ, имеет приоритет над решениями международных инстанций. И если Конституционный суд сочтет, что требование ЕСПЧ по Навальному не подлежит исполнению, то Россия имеет полное право данное требование проигнорировать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Европейского суда по поводу Алексея Навального ангажированным. Он назвал требование ЕСПЧ «неправомерным» и «серьезным вмешательством во внутрироссийские судебные дела».

Любопытно, что при этом Европейский суд по правам человека категорически отказывается признавать Алексея Навального невиновным по делу «Ив Роше». ЕСПЧ лишь допустил возможность пересмотра дела в связи с незначительными нарушениями.

«В своих жалобах, адресованных в Европейский суд по правам человека, братья Навальные указывали, что они осуждены за действия в отношении „Ив Роше“, которые считаются обычной предпринимательской деятельностью, предусмотренной Гражданским кодексом. По итогам рассмотрения жалоб Европейский суд вынес решение, в котором сделал вывод о наличии частичного нарушения государством-ответчиком прав, провозглашенных Конвенцией, и присудил возмещение компенсации морального вреда, судебных расходов и издержек. Таким образом, постановление ЕСПЧ по делу „Ив Роше“ не содержит признания Алексея Навального невиновным, а также не обязывает власти России снять с него уголовное наказание», — рассказал в интервью ridus.ru член Ассоциации юристов России Артем Коростелев.



2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав его виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».