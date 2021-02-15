На выборах в Каталонии победили сторонники единства с Испанией

Социалистическая партия Каталонии, выступающая за единое испанское государство, одержала победу на досрочных выборах в местный парламент, которые состоялись накануне.

Однако по общему числу голосов впереди оказались сторонники независимости региона.

За социалистов проголосовали 23% избирателей, что дает партии 33 места в парламенте. Всего же сторонники территориальной целостности Испании сумели обеспечить себе 61 мандат.

В то же время на счету трех партий — «Левые республиканцы», «Вместе за Каталонию» и «Кандидатура народного единства», которые объединяют сторонников независимости, оказалось 74 мандата.

И хотя лидер социалистов Сальвадор Илья заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра, наблюдатели считают, что при имеющейся расстановке сил ему будет очень сложно добиться утверждения.

Как сообщает испанская телерадиокомпания RTVE, оппонентом Ильи выступит лидер «Левых республиканцев» Пере Арагонес.

Ранее ridus.ru писал, что, согласно результатам телефонного опроса, в котором приняли участие 8,5 тысяч человек, респонденты отдали предпочтение партии «Левые республиканцы», выступающей за независимость испанского автономного сообщества.

Напомним, 27 октября 2017 года парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев. Еще чуть ранее, 1 октября 2017-го, в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90% избирателей.

Власти Испании объявили референдум незаконным. На улицы Барселоны на всеобщую забастовку вышли около полумиллиона человек.