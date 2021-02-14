Победу на выборах в Каталонии пророчат сторонникам независимости

Согласно результатам опроса, проведенного центром изучения общественного мнения GAD3, выиграть досрочные парламентские выборы в Каталонии может партия «Левые республиканцы», выступающая за независимость испанского автономного сообщества.

В телефонном опросе приняли участие 8,5 тысячи человек. Он проводился с 28 января по 13 февраля.

Его результаты были обнародованы телеканалом TV3 сразу же после закрытия избирательных участков в 20:00 (22:00 мск).

Выяснилось, что участники опроса предсказали победу «Левым республиканцам», которые могут получить от 36 до 38 мандатов из 135. Второе место должна занять Социалистическая партия (от 34 до 36 мест), а третье — «Вместе за Каталонию» (от 30 до 33 мандатов).

Партию «Левые республиканцы» возглавляет Ориол Жункерас — бывший замглавы правительства Каталонии, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года.

Социалистическая партия Каталонии во главе с экс-министром здравоохранения Испании Сальвадором Ильа поддерживает единство королевства, а лидером партии «Вместе за Каталонию» является Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости.

К 18:00 явка на выборах оказалась на 22 пункта ниже, чем в 2017 году — менее 46%.

Напомним, 27 октября 2017 года, парламент Каталонии большинством голосов утвердил резолюцию о провозглашении независимости от Испании. В поддержку документа высказались 72 депутата, против выступили десять парламентариев. Еще годом ранее, 1 октября 2017-го, в Каталонии состоялся референдум о независимости, за которую проголосовали 90% избирателей.

Власти Испании объявили референдум незаконным. На улицы Барселоны на всеобщую забастовку вышли около полумиллиона человек.