В снежной пробке на Калужском шоссе в Новой Москве застряли 10 скорых

В воскресенье вечером на Калужском шоссе в Новой Москве случился транспортный коллапс.

На нечищеной от снега трассе в многокилометровой пробке оказались примерно 10 автомобилей скорой помощи.

Протяженность пробки составляет около 10 км. В результате движение от МКАД в область практически остановилось.

Как сообщает «Интерфакс», основная часть трассы и дублер засыпаны снегом. Машины буксуют, некоторые не могут сдвинуться с места.

Дорожная ситуация осложняется тем, что на подъеме в гору застряли несколько десятков фур, направляющихся в торговый центр «Фуд Сити». Как раз за ними и оказались в пробке скорые. Пропустить их невозможно, поскольку все полосы и обочины завалены снегом.

По направлению в центр дорога не в лучшем состоянии. Водители с большим трудом справляются с управлением. Некоторые автомобили заносит, они двигаются боком.

Новый съезд Калужского шоссе из поселка Коммунарка тоже в сугробах. Из-за нерасчищенных в поселке дорог образовались пробки из сотен автомобилей, которые двигаются со скоростью не выше 10 км\ч. Снегоуборочной техники на дорогах поселка не видно, нет ее и на Калужском шоссе, пишет агентство.

По данным синоптиков, в результате снегопадов с 11 по 14 февраля высота снежного покрова в Москве достигла 34 см, что составляет 97% месячной нормы. При этом 12 и 13 февраля стали рекордными по суточному количеству осадков.

Как сообщает Дептранс Москвы, за три дня снегопада экипажи Дорожного патруля ЦОДД отбуксировали 976 автомобилей, большая часть из которых грузовики. В свою очередь эвакуаторы АМПП отбуксировали 137 грузовых и 11 легковых автомобилей, попавших в ДТП или забуксовавших на снегу.

Накануне заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что на уборку снега в Москве потребуется пять суток. К ней привлечены около 70 тысяч человек и почти 14 тысяч единиц снегоуборочной техники.

В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до -27 градусов было принято решение установить на МКАД более 40 точек обогрева и питания для водителей, а также передвижных туалетных кабин.

На нескольких участках МКАД 13 февраля было зафиксировано движение автомобилей по встречной полосе.

