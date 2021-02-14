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В Арктике морпехи на снегоходах отработали налет на базу террористов

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© mil.ru

© mil.ru

В ходе учений в Арктике морские пехотинцы отработали на армейских снегоходах внезапный налет на базу условных террористов с целью захвата «языка» и зачистки.

Стрелки экипажей снегоходов вели огонь на ходу, сообщили в пресс-службе Северного флота.

На учениях, проходивших на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области, отрабатывалась тактика борьбы с незаконными вооруженными формированиями в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Участие в учениях приняли разведчики соединения морской пехоты со штатным вооружением, средствами маскировки и техникой.

© vk.com

© vk.com

«Разведчики провели внезапный огневой налет на вооруженную группу условного противника для захвата „языка“, отработали наведение ударной авиации и артиллерии по лагерю „боевиков“ и провели зачистку территории», — приводит сообщение «РИА Новости».

Отмечается также, что перед атакой морпехи выполнили поиск лагеря, определили его координаты и режим охраны.

Как пишет агентство, снегоходы А-1 применяются морскими пехотинцами и мотострелками Северного флота при проведении рейдов и разведывательных операций, а также поисково-спасательных операций в условиях глубокого снега и низких температур.

Ранее ridus.ru писал о том, что американское издание назвало ВМФ России реальной угрозой для НАТО.

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