Криштиану Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в соцсетях
- 12 февраля 2021, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Португальский футболист Криштиану Роналду, играющий за итальянский «Ювентус», стал первым человеком в мире, набравшим в соцсетях 500 млн подписчиков.
По данным Bleacher Report, в Instagram у 36-летнего спортмена 261 млн подписчиков, в Facebook — 148 млн, а в Twitter — 91 млн.
Как отмечает газета «Взгляд», Роналду на протяжении нескольких лет удерживает одно из лидирующих мест по числу подписчиков в соцсетях.
По этому показателю он обходит таких звезд шоу-бизнеса, как Джастин Бибер, Шакира, Ариана Гранде, Рианна и Кэтти Перри, пишет издание.
В январе 2020 года Роналду стал первым на планете, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram.
В сентябре того же года форвард «Ювентуса» занял второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes.
Он был также признан лучшим игроком десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола.
Роналду пять раз становился обладателем приза «Золотой мяч» и победителем Лиги чемпионов. Он также завоевал титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии.
Войти через социальные сети: