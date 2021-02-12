Криштиану Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в соцсетях

Португальский футболист Криштиану Роналду, играющий за итальянский «Ювентус», стал первым человеком в мире, набравшим в соцсетях 500 млн подписчиков.

По данным Bleacher Report, в Instagram у 36-летнего спортмена 261 млн подписчиков, в Facebook — 148 млн, а в Twitter — 91 млн.

Как отмечает газета «Взгляд», Роналду на протяжении нескольких лет удерживает одно из лидирующих мест по числу подписчиков в соцсетях.

По этому показателю он обходит таких звезд шоу-бизнеса, как Джастин Бибер, Шакира, Ариана Гранде, Рианна и Кэтти Перри, пишет издание.

В январе 2020 года Роналду стал первым на планете, кто набрал 200 млн подписчиков в Instagram.

В сентябре того же года форвард «Ювентуса» занял второе место в списке самых высокооплачиваемых футболистов года по версии журнала Forbes.

Он был также признан лучшим игроком десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола.

Роналду пять раз становился обладателем приза «Золотой мяч» и победителем Лиги чемпионов. Он также завоевал титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии.