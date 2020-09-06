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МИД Украины обратился к Сергею Лаврову из-за инцидента в Донбассе

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© Facebook/Dmytro Kuleba

© Facebook/Dmytro Kuleba

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в связи с жертвами среди украинских военнослужащих в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев «выступает за безусловное прекращение огня».

Министр иностранных дел Украины написал в Facebook, что 6 сентября в результате столкновений в Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Еще один получил ранения.

«Это — очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом», — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что «Украина выступает за безусловное соблюдение режима прекращения огня». «Путь к миру и деокупации наших территорий тернист, но начинается, когда молчит оружие», — заметил министр.

По его словам, Украина в связи «с этими провокациями» приняла срочные меры, предусмотренные Соглашением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года о дополнительных мерах поддержания режима прекращения огня.

«Кроме того, я инициировал срочную беседу с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию и пути выхода из нее», — добавил Кулеба.

Накануне стало известно, что Украина решила инициировать внеочередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Киев предложил провести ее в режиме видеоконференции 6 сентября из-за намерений ДНР уничтожить инженерные сооружения ВСУ у линии разграничения.

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