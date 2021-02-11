Санду повторно предложила на пост премьера Молдавии отвергнутую кандидатуру

Несмотря на то, что кандидатура экс-министра финансов страны Натальи Гаврилицы на пост премьера была отвергнута парламентом, президент Молдавии Майя Санду выдвинула ее повторно.

По словам Санду, она приняла такое решение после ознакомления с письмом, которое в поддержку кандидатуры Марианы Дурлештяну на пост главы правительства подписали 54 из 101 депутата.

Президент Молдавии заявила, что в письме были обнаружены подписи «сомнительных лиц», которые якобы подозреваются в том, что «выражали мнение несвободно».

«Среди них есть персоны, вовлеченные в кражу миллиарда из банков страны; депутаты, которые много раз меняли партийную принадлежность, подозреваемые в коррупции и внешнем давлении», — приводит слова Санду телеканал tv8.

Ранее стало известно, что Гаврилице не хватило голосов депутатов, чтобы стать премьером республики. «Я не увидела ни одной руки в поддержку правительства Гаврилицы, ноль голосов», — цитирует «РИА Новости» спикера парламента Зинаиду Гречаный.

В декабре прошлого года парламент Молдавии принял новый закон о функционировании языков на территории страны и вернул русскому статус языка межнационального общения. Согласно документу, теперь государственные служащие будут обязаны по просьбе граждан отвечать на русском языке, в том числе письменно. Также гражданам гарантируется право на образование на государственном и русском языках.

Как писал ridus.ru, в начале декабря в Кишиневе состоялась акция протеста, участники которой единогласно приняли резолюцию с требованием отставки премьер-министра Молдавии Иона Кику.За проведение досрочных парламентских выборов также выступает избранный президент страны Майя Санду, которая считает, что правительство не справляется с санитарным и экономическим кризисом.

Помимо прочего оппозиционные партии выступили против снятия запрета на ограничение вещания российских телеканалов и возвращения русскому языку особого статуса.