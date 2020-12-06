Протестующие в Кишиневе потребовали отставки премьера Молдавии

В Кишиневе состоялась акция протеста, участники которой единогласно приняли резолюцию с требованием отставки премьер-министра Молдавии Иона Кику.

В противном случае протестующие пообещали использовать все законные методы для борьбы с «узурпацией власти».

Ранее с призывом выйти на манифестацию обратилась к жителям страны избранный президент Молдавии Майя Санду. По ее мнению, правительство не справляется с санитарным и экономическим кризисом. Она также выступает за проведение досрочных парламентских выборов.

Лидеры многих оппозиционных партий поддержали ее призыв и заявили о своей готовности принять участие в акции протеста, сообщает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, протестующие также потребовали, чтобы парламент отменил все законопроекты, утвержденные на этой неделе. В частности, парламент урезал полномочия президента: из-под управления главы республики была выведена Служба информации и безопасности. Санду назвала эти действия «попыткой узурпации власти» со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов. Данное решение было опротестовано в Конституционном суде.

Оппозиционные партии также осудили принятие в первом чтении проекта госбюджета, назвав его «антинародным». Кроме того, они выступили против снятия запрета на ограничение вещания российских телеканалов и возвращения русскому языку особого статуса. Оппозицию возмутил и отказ парламента передать территорию бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США.

Напомним, бывший премьер-министр Молдавии и председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду одержала победу над действующим президентом Игорем Додоном во втором туре выборов 15 ноября. 18 ноября она пообещала приложить все возможные усилия для построения добрых отношений с Москвой.

Однако позже Санду заявила, что будет добиваться вывода Оперативной группы российских миротворческих войск из непризнанного Приднестровья, получив в ответ отповедь из МИД РФ. «Эта оперативная группа должна быть выведена, боеприпасы должны быть вывезены», — заявила ибранный президент Молдавии, подчеркнув важность территориальной целостности и независимости страны.

Санду также отказалась признавать долг за российский газ, поставленный Приднестровью.

