Власти КНР наложили запрет на вещание в стране телеканала BBC World News.

Об этом заявило Управление радио и телевидения Китая.

По мнению регулятора, британский телеканал нарушает принцип достоверности и непредвзятости, передает CGTN.

В управлении также предупредили, что не примут заявку BBC World News на вещание на следующий год.



Примечательно, что заявление было опубликовано в ночь на пятницу, 12 февраля, когда в Китае наступил новый год по лунном календарю.



На прошлой неделе МИД Китая потребовал от BBC World News извиниться за выпущенный в конце января репортаж, в котором утверждается, что власти КНР на протяжении недель заверяли, что вспышка коронавируса под контролем, когда вирус уже получил широкое распространение.



Ранее стало известно, что 4 февраля британский медиарегулятор Ofcom отозвал лицензию у китайского новостного спутникового телеканала CGTN, вещающего на английском языке. Эти действия объяснили тем, что держатель лицензии телеканала, компания Star China Media Limited, не контролирует редакционную политику CGTN, что является нарушением британского законодательства.

В июле 2029 года Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за «серьезные нарушения правил вещания» на территории страны. В сообщении регулятора говорилось, что «у Ofcom есть правила, которые требуют, чтобы в новостных передачах соблюдалась должная беспристрастность».