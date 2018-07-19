Британский медиарегулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за «серьезные нарушения правил вещания» на территории страны.

В сообщении регулятора говорится, что «у Ofcom есть правила, которые требуют, чтобы в новостных передачах соблюдалась должная беспристрастность».

Весной 2018 года медиарегулятор начал расследования по десяти материалам RT, посчитав, что в семи из них, связанных с отравлением Скрипалей в Солсбери, телеканал не смог сохранить должной беспристрастности.

В свою очередь RT выразил возмущение по поводу решения британского регулятора.

Телеканал подчеркнул, что британский орган не дождался решения суда, который должен был установить, правомерны ли претензии компании Ofcom.