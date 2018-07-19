Британский медиарегулятор оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов
- 26 июля 2019, 13:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за «серьезные нарушения правил вещания» на территории страны.
В сообщении регулятора говорится, что «у Ofcom есть правила, которые требуют, чтобы в новостных передачах соблюдалась должная беспристрастность».
Весной 2018 года медиарегулятор начал расследования по десяти материалам RT, посчитав, что в семи из них, связанных с отравлением Скрипалей в Солсбери, телеканал не смог сохранить должной беспристрастности.
В свою очередь RT выразил возмущение по поводу решения британского регулятора.
Телеканал подчеркнул, что британский орган не дождался решения суда, который должен был установить, правомерны ли претензии компании Ofcom.
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