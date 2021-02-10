«Фонарики Навального»: зачем оппозиция извращает акцию к 75-летию Победы

Анонсированная Леонидом Волковым, близким соратником блогера Алексея Навального, протестная акция является очередной попыткой несистемной оппозиции опорочить базовые ценности россиян. С таким мнением выступил в интервью ridus.ru руководитель Московского представительства Молодежного отделения Российского общества политологов Никита Зинков.

Напомним, что Волков призвал всех, кто сочувствует Алексею Навальному, выйти 14 февраля во двор, включить на телефоне фонарик и поднять его на несколько минут высоко вверх.

Эта акция очень похожа на такие мероприятия, как «Свеча памяти», «Окна Победы» и «Фонарики Победы», которые получили колоссальную поддержку среди россиян. И сейчас несистемная оппозиция пытается все это повторить, извратив на свой лад добрые мероприятия. Мы уже слышим настойчивые призывы в социальных сетях от сторонников Навального использовать фотографии ветеранов Великой Отечественной войны на незаконных митингах в качестве щитов от ОМОНа, — рассказал Никита Зинков.

По мнению политолога, соратники Навального действуют в политическом фарватере Запада, который, уверен Зинков, хочет «разрушить Россию изнутри, подорвав ее исторические и духовные скрепы».

«Заокеанские партнеры четко понимают, что народ без памяти о предках, без уважения к собственной истории, без гордости за неё, без национального самосознания — это слабый народ. А сегодня именно слабая Россия и выгодна западным государствам», — пояснил политолог.



Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский называл акцию Волкова политическим косплеем. «Это стилистическое совпадение, эта претензия на то, чтобы тоже на эту „поляну“ выйти, выглядит странно», — отметил эксперт.

В 2014 году Алексей Навальный был признан виновным в мошенничестве в отношении французского производителя косметики «Ив Роше» и получил 3,5 года условно.

По версии следствия, в 2008 году Навальный создал фирму «Главное подписное агентство» (ГПА). Родной брат Алексея Навального — Олег — на тот момент возглавлял департамент внутренних почтовых отправлений одного из филиалов «Почты России». Он обманом убедил руководство «Ив Роше» заключить контракт на грузовые перевозки почты не напрямую с государственным оператором, а через ГПА. Олег Навальный за участие в этой махинации провел три с половиной года в колонии.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.