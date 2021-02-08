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Вынесен приговор экс-замглавы Спецстроя, обвиненному в крупной взятке

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© Бабушкинский суд/ТАСС

© Бабушкинский суд/ТАСС

Бывший замглавы Спецстроя и руководитель оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александр Мордовец был приговорен Бабушкинским судом Москвы к 13,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Мордовца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» и «Получение взятки в особо крупном размере».

Следствием и судом установлено, что еще в 2014 году замруководителя Спецстроя получил взятку в 32 миллиона рублей от бывшего гендиректора фирмы «Строймонолит-14» Олега Щурова.

Осужденному также назначен штраф в размере трехкратной суммы взятки — 97 144 710 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Кроме того, его лишили воинского звания полковника запаса.

В свою очередь Щуров был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, отмечает агентство.

Александр Мордовец и Олег Щуров. © Коллаж/Ridus.ru

Александр Мордовец и Олег Щуров. © Коллаж/Ridus.ru

Как писал ранее ridus.ru, за полученное вознаграждение Мордовец обещал устроить Щурову подряд на стройку ряда объектов Восточного. Однако, заключив контракт и получив деньги, Щуров так и не выполнил свои обязательства перед заказчиком, а Спецстрой вскоре был упразднен. Причиненный действиями Щурова и Мордовца ущерб государству оценен в 120 миллионов рублей.

Напомним, Мордовец был арестован в 2018 году. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям.

В октябре прошлого года директор космического центра «Восточный» Роман Бобков был арестован на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и к служебному подлогу. Бобкова и главного инспектора Стройнадзора Минобороны Дмитрия Фоминцева подозревают в махинациях со сдачей в эксплуатацию водозаборных сооружений космодрома, которые принесли им около 500 миллионов рублей.

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«Передний привод, задний ход»: кот ловко выбрался из ловушки

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© Twitter

© Twitter

Загнать кота в тупик практически невозможно. Если он уперся в препятствие и не в состоянии развернуться в горизонтальной плоскости, сделает это в вертикальной! Посмотрите сами.

Как просто: нет хода вперед — включаем задний! Не хватает пространства сбоку — полно сверху. Мы все равно выберемся.

Правда, в таких ситуациях возникает вопрос: а зачем лез? Глупый, но ловкий зверь! Этого не отнять.

Коты вполне могут передвигаться на передних лапах и прямо по дороге. Посмотрите этот ролик.

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